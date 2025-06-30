Отсутствовали предупреждающие знаки об опасности: школьник лишился ноги из-за удара током на заброшке

Подросток лишился ноги после посещения заброшенного здания в Петрозаводске. Несовершеннолетнего ударило током, из-за чего тот получил тяжелые травмы, передает интернет-издание gubdaily.

Журналисты узнали о случившемся от матери пострадавшего мальчика. Она опубликовала пост в социальной Сети, в котором рассказала, что ее ребенок гулял вместе с друзьями по территории бывшего комбината благоустройства в центре города. Компания забрела в заброшенный сарай — на нем отсутствовали какие-либо предупреждающие об опасности знаки.

«В результате удара током сыну ампутировали ногу. Друзья Демида после трагедии самостоятельно закрыли вход в здание и сделали надпись: "Не входи! Тут чуть не умер человек (наш друг) 23.06.2025"», — написала женщина.

Также стало известно, что инцидентом на заброшке заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Они возбудили уголовное дело по факту травмирования подростка.

Ранее сообщалось, что российского бойца ММА ударило током. Он выступал на турнире во Вьетнаме.