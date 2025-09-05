Отсутствие образования — лишь часть нарушений: россиянка едва не умерла после похода к косметологу

Увеличение губ едва не закончилось для жительницы Томска смертью. Женщина получила отек Квинке после процедуры у непрофессионального косметолога, передает РЕН ТВ.

В беседе с журналистами пострадавшая заявила, что столкнулась с серьезной аллергической реакций. По словам томички, она предупреждала мастера о возможных последствиях, но та убедила ее не переживать.

«Начала задыхаться, у меня отекло все лицо до глаз. Губы болели, я не могла разговаривать. Я хрипела, у меня отек язык, я задыхалась. Вызвала скорую», — вспоминает женщина, которой стало плохо спустя восемь часов после инъекции.

После беседы с пострадавшей россиянкой журналисты связались с косметологом. Работники СМИ выяснили, что у нее нет лицензии и профессионального образования. Также впоследствии выяснилось, что мастерица тайно вколола клиентке несертифицированный филлер. Женщина, которая получила отек Квинке, направила досудебную претензию в клинику. Там согласились с ее требованиями, поэтому конфликтная ситуация, судя по всему, решится мирно.

Ранее актриса Светлана Пермякова рассказала, что ее обманул известный косметолог. По словам знаменитости, та опубликовала ее снимки в соцсетях для привлечения внимания.