«Бессовестное поведение»: Светлану Пермякову обманул известный косметолог

Актриса Светлана Пермякова заявила, что ее обманул известный косметолог. В интервью Леди Mail звезда рассказала, что специалист опубликовал в соцсетях ее снимки для привлечения внимания аудитории. Это не понравилось женщине.

Не так давно артистка похудела больше чем на 20 кг, чем очень удивила поклонников. Женщина не скрывает, что ей помог популярный препарат для диабетиков. Но перед приемом она консультировалась с врачом. Теперь она наслаждается отражение в зеркале и даже купила купальник, который примерит на отдыхе.

«Ушло уже больше 20 килограммов, но самое главное, что ушла тяжесть, апатия, усталость. Я буквально почувствовала, как возвращаюсь к себе настоящей — легкой, энергичной, живой. Новые платья, новые цели, даже походка изменилась! Появилось ощущение, что жизнь только начинается», – призналась Светлана.

Пермякова поделилась, что похудение принесло не только положительные эмоции, но и отрицательные. Актриса пожаловалась на действия косметолога, у которого была пять лет назад на приеме. Мужчина воспользовался ситуацией и опубликовал фото звезды, якобы именно благодаря инъекциям она так похорошела.

«Эти фото "до" и "после" сделаны нечестно. Результат оказался никаким: визуально ничего не изменилось, фотографии были сделаны в разном свете и ракурсе, и выглядели как попытка создать "эффект"», — объяснила Светлана.

Артистка возмутилась, что ее вопросы остались без ответа. Она писала им сама, через пиарщика и даже через дочь. Но там лишь заблокировали пользователей без объяснения причин.

«Это абсолютно бессовестное поведение», — считает Пермякова.

Она добавила, что ей обидно не за себя, а за других людей. Так как после публикации фото к этому специалисту обращались женщины, которые оставляли по полмиллиона и оставались ни с чем.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко удивила фанатов выбором косметологической процедуры.