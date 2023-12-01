Отсидевший 6 лет в колонии за педофилию уральский тренер вернулся к работе

Тренер из Екатеринбурга, которого в 2018 году осудили за педофилию, вышел на свободу и вернулся к работе. Года в колонии мужчина хочет забыть, как страшный сон, и вновь начать заниматься спортом с людьми. Об этом сообщает E1.ru.

Напомним, что уралец был задержан после того, как появилось видео, на котором он сидел на одном диване вместе с маленькой девочкой. По версии следствия, он занимался мастурбацией при ребенке. В суде его приговорили к 8-ми годам колонии, но потом заменили часть срока исправительными работами.

Покинув заключение, мужчина решил вновь приступить к работе. На персональной странице он сообщил, что ждет спортсменов на тренировки. «Для вас: тренажерный зал, функциональные петли TRX, тренировки с собственным весом», - сказано в объявлении.

Давать интервью при этом россиянин отказывается. По словам его жены, он просто хочет жить обычной жизнью и забыть то, что с ним произошло. Сам тренер как-то высказывался, что почти 6 лет в колонии его не изменили, и он не стал преступником.

Ранее в Екатеринбурге задержали подозреваемых в вооруженном нападении на студента.