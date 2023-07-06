Отсидевший 30 лет омич забил арматурой и задушил проводом 88-летнню сельскую учительницу

В Омске произошло жестокое убийство 88-летней пенсионерки, большую часть жизни посвятившей преподаванию в школе. Учительница химии умерла при попытке ограбления. При этом украсть у нее было нечего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного управления СК РФ.

В ведомстве отметили, что на преступление пошел местный житель, который до этого отсидел в тюрьме 30 лет. С целью грабежа мужчина проник в частный дом в селе Евгашино, когда внутри еще была хозяйка. Расправиться с ней злоумышленник решил при помощи арматуры, которую взял с собой на «дело». Сначала он несколько раз ударил ею жертву по голове, а затем схватил провод и задушил ее.

После убийства омич стал искать ценные вещи и деньги, однако был разочарован. В доме не оказалось ничего, что могло бы его заинтересовать, так как все сбережения учительница всегда тратила на помощь односельчанам: покупала дрова, флэшки для школьников и другое.

Несмотря на то, что с места преступления мужчина попытался скрыться, его все равно удалось обнаружить и задержать после того, как об убийстве заслуженного преподавателя сообщила ее подруга. Подозреваемым оказался 61-летний сосед пенсионерки, имеющий судимость. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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