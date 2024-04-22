Дважды выстрелил друг: выяснились детали смерти 44-летнего охотника в подмосковном лесу

В 44-летнего охотника, который умер от пуль в подмосковном лесу, дважды выстрелил друг. Он шел сзади с ружьем и произвел выстрелы случайно, споткнувшись о кочку.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Трагедия произошла в Шатурском городском округе. 51-летний замдиректора магазина пригласил приятеля пострелять уток.

19 апреля компания из четырех мужчин отправилась в лес. На следующий день двое отошли от лагеря. В районе поселка Туголесский бор замдиректора заметил уток, но споткнулся и выстрелил дважды, попав в плечо и ягодицу впереди идущего товарища. Тот умер через несколько секунд в результате большой кровопотери.

Вскоре на место прибыли полицейские. Виновник случившегося попросил прощения у семьи погибшего, он готов оплатить похороны.

В отношении него возбуждено уголовное дело. Родные умершего утверждают, что показания подозреваемого менялись.

Ранее сообщалось о смерти «мебельного короля» Сергея Зуева. Оказалось, что за 1,5 месяца до трагедии врачи подозревали у него ишемическую атаку.