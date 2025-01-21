Отрицательный резус почти не встречается у тайцев: россиянке экстренно ищут доноров крови в Таиланде

Российской туристке экстренно ищут доноров крови в Таиланде. У женщины вторая отрицательная группа – ее не оказалось в местном банке крови, а отрицательный резус у тайцев почти не встречается.

Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 40-летняя россиянка прилетела на отдых на Пхукет с мужем и 14-летним сыном. С ним женщина на скутере отправилась смотреть окрестности. На трассе туристка разогналась и врезалась в автомобиль. Женщину протащило несколько метров, подросток сильно не пострадал.

Туристка в тяжелом состоянии, ей нужна операция, потребуется переливание крови. Женщина не транспортабельна. В Таиланде срочно ищут доноров – ее группы крови там не оказалось.

Известно, что женщина приехала из Подмосковья. Работает в нефтяной отрасли.

Ранее сообщалось, что боец поп-ММА Корней Тарасов ищет донора для пересадки глаза. Операция нужна после того, как девушка резко ударила спортсмена в глаз.