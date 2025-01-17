«Девушка была нетрезвая»: пострадавший боец поп-ММА Тарасов ищет донора для пересадки глаза

Боец поп-ММА Корней Тарасов сообщил, что ищет донора для пересадки глаза после удара девушки. Спортсмен отметил в беседе с 360.ru, что не написал заявление на ударившую его кулаком гостью.

Звезда смешанного стиля рассказал о том, что все произошло в его квартире. Он пригласил друзей, которые пили алкоголь. Мужчина подчеркнул, что сам не употребляет спиртное.

«Что-то мы повздорили с девушкой, после чего она резко ударила мне в глаз. Как спортсмен, я не смог увернуться, удар был неожиданным», — пояснил он.

Боец сразу же обратился в больницу и почти сразу понял, что с глазом большие проблемы. Он сообщил, что медики борются за сохранение глаза, но зрение потеряно навсегда.

«Видеть он уже никогда не будет. Будем работать над поиском донора для глаза. Девушка была нетрезвая, никаких заявлений я не написал», — объяснил он.

Ранее брат Тарасова вспомнил, как боец позвонил ему ночью и плакал. Родственник был удивлен, что опытный спортсмен выходил на бой со взрослыми мужчинами, но пропустил удар от девушки. Когда он спросил, где Корней нашел девушку, то тот, смеясь, ответил – «на помойке».