Отравившиеся пельменями из Красноярского края могли перепутать специи с ядом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семья из Красноярского края, в которой в результате отравления пельменями и курицей погибли четверо детей, могли перепутать специи с пестицидами. Во время обыска в их квартире нашли пакетики с ядовитыми веществами, предназначенные для растений и насекомых.

Как сообщил Telegram-канал Mash, знакомая семьи рассказала, что пельмени в тот день готовила одна из дочерей — она, вероятно, добавила вместо специй средство для травли мух.

Следователи изъяли образцы полуфабрикатов из магазина, где закупалась семья, однако продавцы рассказали, что приобретали товары у проверенных поставщиков. Интересно еще и то, что глава семьи зачем-то сжег упаковку из-под пельменей.

Ранее мы писали о том, что врачам удалось спасти плод беременной женщины, отравившейся пельменями.