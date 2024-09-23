Отравился неустановленным веществом: четвертый ребенок из многодетной семьи умер после ужина пельменями

Четвертый ребенок погиб в результате отравления неизвестным веществом в Красноярском крае. Он, как его братья и сестры, поужинал пельменями, после чего попал в больницу.

О смерти четвертого ребенка сообщает РЕН ТВ. По данным СМИ, врачи не смогли спасти 12-летнюю девочку. Она была госпитализирована вместе с другими детьми и родителями.

Членам семьи стало плохо после того, как они употребили в пищу пельмени и курицу. Два дня назад скончались двое несовершеннолетних: 3-летний брат и 6-летняя сестра.

Накануне умерла их 11-летняя родственница. Родители детей живы и получают необходимую помощь в больнице. При этом, как впоследствии выяснилось, их мать беременна пятым ребенком. Сейчас женщина находится на девятом месяце беременности.