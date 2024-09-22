Мать детей, которые скончались после ужина пельменями, беременна пятым ребенком. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что мать четверых детей, трое из которых накануне умерли после ужина пельменями и курицей, беременна. Сейчас она находится в больнице, врачи пытаются спасти ее и ребенка. Отмечается, что женщина находится на девятом месяце беременности.

Напомним, 21 сентября семья из четырех детей и их родителей попали в больницу с сильнейшим отравлением. Они рассказали, что накануне вечером съели покупные пельмени и курицу, которые приобрели в местном магазине. Трое детей скончались в больнице. За жизнь еще одного ребенка и родителей сейчас борются медики.

Ранее мы писали о том, что шестимесячная девочка умерла в своей кроватке после кормления смесью.