Отработала система ПВО: обломки беспилотника упали на территорию детского сада в Ростовской области

Украинские силы атаковали Ростовскую область с помощью беспилотников. Система ПВО отработала по целям. Обломки подбитого дрона рухнули на территорию детского сада, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Вражеские БПЛА заметили сегодня утром в Каменском районе. Украинский дрон, по словам Слюсаря, пролетал над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник.

Обломки машины рухнули на территорию детского сада в Старой Станице. В результате их падения никто не пострадал.

«К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет», — написал Слюсарь.

Ранее в Курской области главред «Народной газеты» погибла при атаке украинского дрона. Беспилотник ударил по автомобилю, в котором ехала женщина.