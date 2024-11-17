Хотела в новом материале рассказать о ситуации в районе: при атаке дрона в Курской области погибла главред газеты

Юлия Кузнецова, главный редактор «Народной газеты» в Курской области, погибла в результате атаки украинского беспилотника. О случившемся рассказал губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ нанесли удар по Большесолдатскому району. Украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором находилась главред местной газеты. В результате взрыва журналист скончалась.

До попадания дрона Кузнецова занималась вывозом из опасного места архивов редакции. Также, по словам губернатора, она хотела в новом материале рассказать землякам о ситуации в районе.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким, коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — написал Смирнов.

Ранее сообщалось, что девочка пыталась оживить смертельно раненого мальчика при обстреле ВСУ Горловки. В него попал осколок кассетного снаряда.