Отрабатывал серии ударов на беззащитных стариках: парень регулярно избивал пенсионеров в доме-интернате

Сотрудники правоохранительных органов расследуют нападения на пожилых людей в доме-интернате на территории Омской области. В совершении преступлений обвиняют молодого человека, который проживает вместе с ними в учреждении.

В Сети разлетелись кадры из Крутинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, передает Telegram-канал Сапа. На них запечатлено нападение, которое произошло 3-4 июня. Избитого мужчину со сломанными ребрами доставили в больницу.

Дебошир, как впоследствии стало известно, находится в интернате на лечении. Подобный инцидент с его участием не стал исключением. Пользователи написали, что парень регулярно отрабатывает удары на беспомощных людях.

По факту избиения возбудили уголовное дело. Также проводится проверка на предмет наличия в действиях администрации интерната признаков халатности.

Ранее в Ленинградской области шестилетнего ребенка избили до полусмерти. В причинении тяжкого вреда мальчику подозревается его тетя-опекун.