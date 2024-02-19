Отправится под суд: мужчина из ревности задушил невесту спортивными брюками

Жителя Хабаровска задержали за убийство молодой невесты спортивными брюками. На допросе мужчина признал вину. В скором времени он предстанет перед судом, передает Telegram-канал Прокуратура Хабаровского края.

Преступление было совершено 2 ноября прошлого года. Утром в квартире дома в Краснофлотском районе 33-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, набросился на 23-летнюю невесту. Он накинул девушке на шею спортивные брюки и задушил ее.

После этого хабаровчанин был задержан. На допросе он признал вину и заявил, что пошел на убийство из ревности. В настоящий момент мужчина ожидает суда. Расследование его уголовного дела завершено. После утверждения обвинения прокуратурой оно было отправлено на рассмотрение.

Ранее в Новосибирской области мужчину осудили за поджог 21-летней девушки. Обвиняемый был приговорен к 10 годам лишения свободы.