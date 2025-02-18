Отправился в свой первый бой: осужденный экс-чиновник Владимир Моисеенко пропал в зоне СВО

Адвокат Станислав Зайцев, который представляет интересы экс-чиновника из Саратова Владимира Моисеенко в суде, рассказал об исчезновении мужчины. По его словам, он пропал в зоне спецоперации.

Зайцев сообщил об этом в беседе с «СарИнформом». Он рассказал, что Моисеенко отправился в зону СВО из колонии. В начале 2025 года экс-чиновник пошел в свой первый бой. После этого связь с ним пропала. Сейчас Владимир числится пропавшим без вести.

Также Зайцев рассказал журналистам, что у его подопечного были проблемы со здоровьем. Однако, несмотря на это, Моисеенко принял решение отправиться на фронт. Он предпочел службу обжалованию своего приговора в суде.

Ранее сообщалось, что мэр Оренбурга Сергей Салмин решил принять участие в СВО. Он присоединился к бойцам, отстаивающим интересы России.