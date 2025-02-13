Мэр российского города ушел добровольцем на СВО

Мэр Оренбурга Сергей Салмин принял решение отправиться добровольцем на фронта специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

«Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей в зоне проведения специальной военной операции. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно», — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что во время отсутствия Салмина исполнять обязанности мэра Оренбурга будет его первый заместитель. При этом, по его словам, Салмин — не единственный чиновник, решивший встать на защиту Родины.

«В ближайшие дни добровольцами в зону СВО отправятся муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа: Эмиль Галимович Мустаев, Юрий Алексеевич Азаров, Ильгиз Газизович Бекмухамедов», — рассказал Паслер.

Всем своим подчиненным губернатор пожелал успешно выполнить боевые задачи и вернуться с победой.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов.