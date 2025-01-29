54-летняя россиянка приняла роды на борту самолета в небе над Гренландией

Россиянка приняла роды на борту самолета в небе над Гренландией. Сначала у экипажа началась паника, но потом удалось среди пассажиров найти медиков и помочь маме с малышом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 54-летняя жительница Москвы летела в Нью-Йорк с пересадкой в Ташкенте. Рядом с ней сидела беременная женщина, у которой прямо над Северным Ледовитым океаном начались схватки. После этого стюардессы стали искать среди пассажиров врачей и нашли сразу двоих – акушерку и хирурга.

По словам россиянки, она помогала докторам при родах. И в итоге ребенок появился на свет без проблем со здоровьем. А так как он родился в небе над Гренландией, он теперь имеет право претендовать на гражданство.

Отмечается, что самолет совершил экстренную посадку в Исландии. Родившую женщину и малыша передали медикам. После этого борт направился в Нью-Йорк.

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