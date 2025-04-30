Отправился в отпуск с беременной женой: россиянин скончался от малярии после поездки в Африку

Поездка в Африку закончилась для 35-летнего россиянина смертью. На отдыхе мужчину укусил малярийный комар; он занес в организм туриста опасную инфекцию, передает Telegram-канал Mash.

В феврале житель Ульяновска отправился на Занзибар вместе с беременной женой. После возвращения мужчина почувствовал сильное недомогание. У главы семейства поднялась температура до 39 градусов.

Капельницы россиянину не помогали. После госпитализации у пациента диагностировали малярию. Врачи боролись за жизнь зараженного, но их старания оказались тщетны. Мужчина скончался в медучреждении. По словам близких умершего жителя Ульяновска, они не знали, что перед вылетом можно было пройти химеопрофилактику от малярии.

Ранее сообщалось о смерти двух российских туристов на Кубе. Их унесли сильные волны в Атлантический океан.