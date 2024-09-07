Отправился проверить работу водяного насоса: петербуржец упал в реку из-за сердечного приступа
© Freepik
Сердечный приступ застал врасплох жителя Северной столиц. Мужчина неожиданно почувствовал недомогание, после чего упал в реку. Спасти петербуржца не удалось, передает телеканал 78.ru.
По данным СМИ, трагичный случай оборвал жизнь 46-летнего гражданина. Тот отправился проверить работу водяных насосов и в моменте почувствовал себя плохо.
Житель Северной столицы не удержался на ногах и упал в реку. Спустя время труп петербуржца обнаружили в сотне метров от дома №2 по набережной Мойки в СНТ «Садоводство Монетного двора».
Точная причина смерти, пока не называется. Предполагается, что у мужчины произошел сердечный приступ.
Ранее бразильскую певицу Диану нашли мертвой в ее доме. У звезды латиноамериканской страны мог случиться сердечный приступ.