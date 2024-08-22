Мог произойти сердечный приступ: бразильская певица Диана умерла у себя дома

Известная бразильская певица Диана скончалась при невыясненных обстоятельствах у себя дома. Артистке было 76 лет. Ее бездыханное тело обнаружил сын, передает g1.ru.

Ана Мария Сикейра Иорио, выступавшая под псевдонимом Диана, умерла накануне, 21 августа. Женщину без признаков жизни нашел ее сын. После этого он сразу же вызвал скорую помощь. Медики прибыли на вызов и попытались реанимировать артистку, но их старания оказались тщетны.

Что стало причиной смерти Дианы, пока не сообщается. По некоторым данным, популярная бразильянка могла уйти из жизни во сне из-за сердечного приступа. Сейчас эта версия проверяется.

Диана получила известность в 70-х. На это время пришелся пик ее популярности. Артистка исполняла песни в стиле поп.

Ранее сообщалось о смерти американского журналиста и телеведущего Фила Донахью. Ему было 88 лет.