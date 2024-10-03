Был судим, ростом около 160 см: похитителя кенгурят нашли с сумкой в электричке
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Похитителя кенгурят нашли с сумкой, в котором находилось животное, в электричке. Он задержан.
Подробности сообщает 360.ru со ссылкой на источник.
По его информации, задержание началось в электричке. 31-летний мужчина ехал с сумкой, в которой было животное.
«Когда сумку открыли, кенгуренок выскочил, но опера его поймали», - рассказал изданию источник.
Животное передали в Ярославский зоопарк. В настоящий момент устанавливают заказчика.
По данным источника, задержанный родом из Вологодской области. Он был судим за кражу, а с 2020 года находился в федеральном розыске. Примечательно, что у похитителя кенгурят небольшой рост – около 160 см.
Ранее сообщалось, что кенгурят из Калужского зоопарка могли похитить для частной коллекции. Говорилось, что на этих животных большой спрос как у зоопарков, так и у частников.