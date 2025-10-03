Отправил радостное видео и пошел купаться: 48-летний турист из России умер на Пхукете

На Пхукете умер второй за неделю турист из России. 48-летний путешественник из Кемерова погиб при странных обстоятельствах, утонув в Андаманском море.

О происшествии сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жена умершего туриста рассказала, что супруг прилетел на Пхукет один, так как их отпуска не совпали. Мужчина отправил радостное видео семье и отправился купаться. На видео он говорил, что все в порядке.

После этого связь с ним пропала. Семья почти неделю искала мужчину.

На пятые сутки тело нашли в морге. Выяснилось, что он утонул четверо суток назад.

Однако как это произошло, непонятно – в день происшествия шторма не было. Известно, что умерший носил слуховой аппарат. Проблем со здоровьем у него не было. Тело туриста будут перевозить на родину.

2 октября на Пхукете нашли мертвым 58-летнего россиянина. Мужчина ушел купаться в бассейне, а его супруга осталась в номере. О том, что он утонул, жене рассказала горничная.

В августе на Пхукете пропал 35-летний россиянин. Впоследствии его объявили мертвым.