Оторвался тромб: учительница умерла во время вручения аттестатов в Волгограде

Последний звонок в Волгограде обернулся трагедией. В школе Красноармейского района внезапно скончалась учительница. Для многих случившееся стало настоящим потрясением.

Информация об инциденте появилась в группе во ВКонтакте «Подслушано. Волгоград Красноармейский». Педагогу, которая посвятила работе в школе 33 года, стало плохо на торжественной линейке по случаю вручения аттестатов. Учительнице вызвали скорую помощь.

Медики прибыли на место, но спасти женщину им не удалось. Она умерла прямо на глазах у школьников и их родителей. Официальная причина смерти педагога пока не известна. По словам родственников, у учительницы оторвался тромб. В образовательном учреждении о женщине отзывались как о профессионале своего дела и как о чутком наставнике, который всегда готов прийти на помощь.

Ранее сообщалось, что из-за оторвавшегося тромба умер 48-летний актер Виктор Головин. Он был выпускником Восточно-Сибирской академии культуры и искусств.