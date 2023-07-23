Оторвал ухо и разбил голову: шахматист из Санкт-Петербурга напал на трех человек

В Санкт-Петербурге недавно прошел шахматный турнир «Петровская ладья», во время которого пострадали сразу три человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Так, один участник соревнования набросился с шахматной доской на главного судью и администратора шахматного клуба. Охраннику, который хотел остановить мужчину, разбили голову и оторвали ухо. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Судью турнира тоже госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации. Администратору диагностировали сотрясение мозга, перелом носа, раны на лице и голове.

Полицейские уже задержали шахматиста. На данный момент специалисты заняты выяснением всех деталей произошедшего.

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