Оторвал голову и разрезал тело: отец на глазах у 5-летней дочери убил попугая, подаренного ей на день рождения

В Ленобласти отец разорвал на глазах у пятилетней дочери попугая, которого ей подарили на день рождения. Мужчина вышел из себя из-за клички для птицы, предложенной девочкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, гражданин Египта пришел на праздник своего маленького ребенка в поселке Первомайское в Выборгском районе. Узнав, что малышке подарили живого попугайчика, он стал предлагать варианты, как его можно назвать. По мнению мужчины, ему бы подошло имя Кения, но с этим не согласилась девочка. Она хотела выбрать кличку Россия. Из-за этого отец потерял контроль и убил птицу на глазах у именинницы.

«Вышел из себя и разорвал попугая на части, оторвав ему голову и разрезав тело. Птица кричала от боли», - сообщил собеседник издания.

После случившегося девочка рассказала обо всем воспитателю в детском саду, и ее отца задержали на 10 суток за жестокое обращение с животными. К слову, мама ребенка призналась, что ее бывший плохо обращался с ней и малышкой, поэтому она сбежала от него из Египта в Россию. Но мужчина все равно не перестал преследовать экс-возлюбленную и дочь.

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