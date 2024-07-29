Не может без них передвигаться: 89-летнюю пенсионерку не пускали в самолет из-за тростей

Пожилая женщина в Ульяновске пыталась улететь в Москву, но встретила ожесточенное сопротивление со стороны сотрудников авиакомпании «Победа». Те практически до последнего отказывались пускать 89-летнюю пенсионерку на борт с тростями для ходьбы. Без них россиянка вовсе не может передвигаться, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Раньше женщина летала с тростями и это не вызывало никаких споров. Однако в этот раз возникли проблемы. Представитель авиаперевозчика вдруг заявил, что палки являются спортивным инвентарем и предложил взять их с собой в ручную кладь за дополнительные 4 тысячи рублей.

Родственники бабушки вступились за нее. Они указали на то, что различия между спортивными палками и тростью для пенсионеров в правилах авиакомпании не прописаны. В итоге после долгих споров один из сотрудников пошел на встречу и пустил пенсионерку в самолет вместе с тростями.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерка сломала кости в больнице. Она ждала оказания помощи в течение 8 часов.