Отмечавшему поминки россиянину оторвало кисти рук взрывом петарды

В подмосковном Подольске мужчина потерял кисти рук после взрыва петарды. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне. Пострадавший вместе с супругой и друзьями семьи поминали родственника в квартире. После траурного мероприятия, где собравшиеся употребили спиртное, россиянин решил помянуть погибшего на улице – поджечь в честь его памяти петарду. Она, как оказалось, была небольшого размера – умещалась в ладони, и была приобретена на рынке. Однако при выходе из подъезда петарда взорвалась прямо в руках жителя Подольска – предположительно, он ее поджег, но не успел выбросить.

Прибежавшие на помощь близкие обнаружили, что на обеих руках мужчины, который уже потерял сознание, не было нескольких пальцев, а обе кисти до запястья были практически оторваны и держались на коже. Пока одни вызывали скорую помощь, другие пытались остановить сильнейшее кровотечение, подняв руки вверх.

В настоящий момент подольчанин находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. Врачи были вынуждены ампутировать одну из кистей рук.

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