Отличница из Петербурга, копавшая могилу 13-летней подруге, написала ее матери

16-летняя отличница из Санкт-Петербурга, которая сняла на видео убийство 13-летней подруги, составила письмо ее матери. В нем подросток объяснила: она не верила, что школьный друг убьет девочку.

Содержание письма раскрыл сайт Kp.ru.

Школьница содержится в СИЗО, оттуда она решила написать матери убитой и оправдаться. Как сообщает издание, послание заняло одну страницу. Оно написано с опечатками и нервным почерком.

Девочка утверждает, что анализировала случившееся, и призналась: ей жаль испортить жизнь своим родным и близким убитой.

В письме говорится: «Я сама до последнего не верила, что он осуществит свои намерения и думала, что это пустая болтовня».

Школьница призналась: если бы осознавала исход, то сделала все возможное, чтобы не допустить трагедии.

Мать убитой считает, что девочка писала послание не самостоятельно. Она уверена: школьнице помогал адвокат, и слова были надиктованы им.

«Я не верю этой девочке. Это их линия защиты», - сказала женщина изданию.

Ранее сообщалось, что убитая была дочерью известного в городе дизайнера одежды.