Отличница из МГУ решила поработать закладчицей из-за нехватки денег

В Москве полиция задержала 19-летнюю студентку юридического факультета МГУ со сверстками с наркотиками. Об этом пишет Regnum.

По информации источника, вечером 26 марта в Ростокино правоохранители заметили девушку, которая прятала что-то в подъездах многоэтажки и фиксировала процесс на телефон. Полицейские остановили ее поинтересовались, чем она занимается. В итоге россиянка призналась, что делает закладки.

Девушку задержали, провели обыск и доставили в отдел полиции. Во время обыска у нее изъяли 22 свертка с порошком общей массой 22 грамма. Против задержанной возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 п. «г» (Незаконный сбыт или пересылка наркотических средств в крупном размере). Теперь закладчице грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

Выяснилось, что задержанная прежде не имела приводов в полицию. В МГУ студентка демонстрировала хорошую успеваемость, она сдала все предметы по ЕГЭ свыше 90 баллов каждый. Полицейским студентка рассказала, что решила стать закладчицей из-за финансовых проблем.

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