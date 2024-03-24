«Открывал всем двери»: отец подростка, спасшего людей в теракте в «Крокус Сити Холле», рассказал о случившемся

Отец 15-летнего школьника, который спас около 100 человек во время теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, прокомментировал поступок сына. В беседе с RT мужчина рассказал, что рабочее место подростка было на цокольном этаже здания.

«Он всем открывал [закрытые] двери, чтобы они [люди] оттуда выбрались», — рассказал отец молодого человека.

Напомним, 15-летний подросток, который подрабатывал в гардеробе «Крокус Сити Холла», вывел из здания около 100 человек во время теракта.

По словам школьника, в момент происходящего он четко следовал инструкции на случай ЧП. Подросток взял на себя руководство людьми во время прибытия и пожара в концертном зале и организовал эвакуацию. Он смог провести людей на территорию «Экспо», а затем через служебное помещение на улицу. В результате благодаря четким и оперативным действиям юного гардеробщика около 100 человек смогли спастись от теракта.

Пресс-секретарь Совета муфтиев России Гульнур Газиева сообщила RT, что спасшего около 100 человек в «Крокус Сити Холле», наградят медалью мусульман России «За заслуги».

22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед концертом рок-группы «Пикник» произошел теракт. Неизвестные пробрались в здание с оружием и открыли огонь. В концертном зале прогремело несколько взрывов, начался пожар. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 150 человек.

24 марта объявлено днем общенационального траура в России.

Ранее мы писали о том, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с поручением представить к награде посетителя «Крокус Сити Холла», который обезвредил одного террориста и тем самым спас жизнь десяткам человек.