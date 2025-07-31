Открыто демонстрировала роскошную жизнь: американка купила на пособия Lamborghini и попала под арест

В Соединенных Штатах правоохранители разоблачили американку, которая прикидывалась малоимущей и незаконно получала пособия. На государственные выплаты женщина купила себе дорогостоящий автомобиль Lamborghini Urus, передает New York Post.

Жительница города Слайделл, штат Луизиана, получала помощь по программе Medicaid. Изначально предполагалось, что американка не может позволить себе дорогие медицинские расходы, но потом роскошный образ жизни в Сети выдал женщину.

Правоохранители начали расследование и выяснили, что мошенница несколько лет переводила между своим счетами десятки тысяч долларов. Она скрывала свой реальный доход от бизнеса в миллионы долларов и продолжала пользоваться льготами. Благодаря такой схеме женщина приобрела себе Lamborghini Urus за 100 тысяч долларов. Сейчас американка находится под арестом.

Ранее сообщалось, что в США мошенник 5 лет летал бесплатно. Все это время он притворялся бортпроводником.