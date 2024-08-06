«Откинуло в сторону»: пенсионерку придавило остановкой, у нее сломаны ребра

В Тюмени пенсионерку придавило остановкой. Внучка пострадавшей в беседе с 360.ru рассказала, что состояние бабушки удалось стабилизировать. Но у нее сломаны ребра и позвонок.

ЧП случилось во время сильного ветра. Пожилая женщина по имени Екатерина сейчас госпитализирована и ожидает операцию.

«Состояние стабилизировалось. Пока врачи ничего толком не говорят. По поводу операции нам тоже ничего неизвестно. Завтра уже по факту, я думаю, будем узнавать», — рассказала внучка.

Отмечается, что женщина получила травмы. О том, что произошла такая ситуация, внучке рассказала подруга бабушки.

«Они гуляли, и начался сильный ветер. Бабушку откинуло в сторону, остановка сверху на нее упала», — добавила она.

Жительница лежала на боку, в какой-то момент на нее острым углом рухнула остановка. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали. Родственница отметила, что на данный момент проходит разбирательство, делом занимаются правоохранители. Внучка намерена писать заявление.

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