Отказывает нога: выжившему после удара молнии в Грузии россиянину придется задержаться в клинике

Состояние российского туриста Павла Смирнова, который пострадал на отдыхе в Грузии, ухудшилось. У 32-летнего мужчины стала отказывать нога, передает Life.ru.

По данным СМИ, россиянину, выжившему после попадания молнии, придется задержаться в грузинской клинике. Изначально Павел начал очень быстро восстанавливаться, однако теперь у него возникли проблемы с правой ногой.

Конечность в моменте стала отказывать. Россиянин не может передвигаться без опоры под руками. Врачи запрещают пациенту покидать постель. Выписка туриста перенесена на неопределенное время.

Ситуацию ухудшает то обстоятельство, что за лечение и нахождение в клиники Павлу выписан счет. Он уже перевалил за 2 тысяч долларов. Пострадавшему туристу помогают родственники и друзья. Также часть денег перевел музыкант Нейромонах Феофан, под чей трек мужчина танцевал, когда его ударила молния.

Ранее в Египте 21 россиянин пострадал в жестком ДТП с автобусом. Транспорт во время движения опрокинулся на бок.