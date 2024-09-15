Машина на скорости опрокинулась на бок: 21 россиянин пострадали в результате жесткого ДТП с автобусом в Египте

В Египте оказывают необходимую помощь туристам, которые пострадали в жестком ДТП с автобусом. Среди пассажиров оказались россияне. По данным Life.ru, травмы получил 21 гражданин РФ.

Авария, едва не закончившаяся трагично, произошла на трассе Суэц — Каир, автобус следовал из Шарм-эш-Шейха. Предполагается, что водитель общественного транспорта не справился с управлением, из-за чего тот опрокинулся на бок.

Всего в салоне находились 43 человека. Никто из участников аварии не погиб. У пострадавших туристов из России, Великобритании, Италии и Турции в основном зафиксированы ушибы и порезы. На месте ДТП продолжают работать экстренные службы и правоохранители, выясняются детали случившегося.

Ранее в Китае 20 россиян из Владивостока едва не сгорели заживо в отеле. В здании по какой-то причине не сработала пожарная сигнализация.