«Откажись от квартиры, тогда закроют кредит в сбербанке»: мошенники довели пенсионера до самоубийства

В Москве пенсионер, не справившись с психологическим давлением со стороны телефонных мошенников, свел счеты с жизнью. Его тело обнаружила супруга в ванной комнате рядом с унитазом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно изданию, 15 мая жена пожилого москвича получила сообщение странного содержания: «Вызывай полицию на дом, извините, откажись от квартиры, тогда закроют кредит в сбербанке». Испугавшись за мужа, она поспешила домой и еще с порога осознала, что произошло что-то страшное. Дверь в квартиру была открыта, а сам мужчина лежал мертвый на кафеле.

Полиции женщина рассказала, что супруг мог покончить с собой из-за мошенников, которые регулярно звонили ему и угрожали. Злоумышленники сначала заставили его взять кредит на 3,5 миллиона рублей, а затем стали требовать, чтобы он переписал на них свою квартиру.

Следствию удалось также выяснить, что пенсионер много выпивал, и перед смертью он не оставил никакой записки. Причины его кончины все еще не установлены.

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