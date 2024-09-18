Отказался от спорта и ударился в религию: кем был второй убитый в офисе Wildberries мужчина

Второй убитый мужчина в офисе Wildberries служил в охране предпринимательницы Татьяны Бакальчук и в последнее время ударился в религию. Подробности о его жизни стали известны mk.ru.

По данным источника, погибший был бойцом ММА, но недавно перестал принимать участие в соревнованиях и пересмотрел взгляды на жизнь. Так, молодому человеку 28 лет, и он родом из Новосибирска. Раньше он был участником различных спортивных турниров, но в последнее время увлекся религией и ушел из большого спорта.

Погибший активно изучал Ислам и устроился работать в компанию Wildberries. СМИ пишут, что он был одним из охранников основательницы Татьяны Бакальчук. 18 сентября он находился в бизнес-центре «Романов двор», где началась перестрелка. В результате нее мужчина был убит.

«К моему глубокому сожалению, в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса. От себя лично и от лица компании выражаю свои искренние соболезнования родным погибшего. Мы обязательно окажем семье всю необходимую помощь», — написала Татьяна.

Напомним, что перестрелка произошла между охранниками офиса Wildberries и телохранителями Владислава Бакальчука. В результате конфликта более 10 человек были задержаны. Сам Владислав ушел с места происшествия с охранниками.

Ранее мы писали о том, что муж Бакальчук Владислав ответил, кто первый начал стрельбу в офисе компании.