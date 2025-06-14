Отказался от дачи показаний: блогера Юрия Кузнецовского отправили в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения для блогера Юрия Кузнецовского (настоящее имя — Юрий Кузнецов). Его арестовали на время следствия, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Правоохранители обнаружили у мужчины синтетические наркотики в квартире при обыске. В связи с этим ему вменяют покушение на сбыт запрещенных веществ. Следователи считают, что Кузнецовский зарабатывал на жизнь их продажей.

Во время избрания меры прсечения Юрий заявил, что его доход составляет 250-500 тысяч рублей в месяц. Но источники заработка при этом подвердить не смог.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Помимо наркотиков, блогер хранил у себя пакеты, весы и вещество растительного происхождения.