Нашли около 9 грамм синтетического наркотика: блогер Юра Кузнецовский задержан по статье 228 УК РФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали петербургского блогера Юрия Кузнецовского (настоящее имя — Юрий Кузнецов). По информации Telegram-канала Mash на Мойке, у него обнаружили синтетические наркотики.

Стражи порядка наведались к инфлюенсеру прямо во время трансляции. Кузнецовский регулярно проводил стримы в своей квартире, на которых, как предполагается, употреблял вместе с другими его участниками запрещенные вещества.

Журналисты сообщают, что во время обысков в жилище у Юрия обнаружили около 9 грамм синтетического наркотика. Также блогер хранил у себя пакеты, весы и вещество растительного происхождения. Все изъятое отправлено на экспертизу. Блогер задержан по 228 статье УК РФ (хранение и распространение запрещенных веществ).

Кузнецовский прославился благодаря юмористическим роликам с женой Елизаветой Шатиловой. Пара долгое время снимала видео с миллионными просмотрами, но в конечном итоге распалась. Популярность Юрия с того момента пошли на спад.