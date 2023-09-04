Отказались сидеть в покрытых рвотой креслах: пилот выгнал двух пассажирок из самолета

Две пассажирки авиакомпании Air Canada не смогли вылететь из Лос-Анджелеса по распоряжению пилота. Командир корабля выгнал женщин из самолета, потому что они не захотели лететь в Монреаль в покрытых рвотой креслах, передает издание Insider.

О случившемся в социальных сетях рассказала очевидица. По ее словам, женщины зашли в самолет и увидели кресла, которые были испачканы в рвотных массах. Они обратились за помощью к стюардессе. Та, в свою очередь, извинилась от лица компании перед пассажирками и заявила, что, к сожалению, новые места им предложить не могут. Женщинам выдали влажные салфетки и полотенца, чтобы те обезопасили себя от попадания грязи на одежду.

Через некоторое время, когда пассажирки уже сели, к ним подошел пилот воздушного судна. Он попросил женщин покинуть самолет, так как те были якобы грубы со стюардессой. После этого капитан корабля вернулся в переднюю часть лайнера, а пассажирок выпроводили наружу.

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