Отказали все органы: появились подробности смерти подростка, которого поджег друг в Москве

Родителям 14-летнего мальчика, который умер после поджога другом на детской площадке в Южном Бутово, стала известна причина смерти сына.

Об этом сообщает kp.ru.

Мальчику провели несколько операций, однако ничего не помогло. Родители умершего не могли поверить в случившееся.

Они вспоминают, что, когда покинули больницу, ребенок еще был жив. Ему ампутировали пальцы и операция прошла успешно. Спустя время им позвонили и сообщили о смерти мальчика, которая произошла через 10 минут после отъезда родителей.

По словам близких погибшего, точную причину смерти назвать сложно. У мальчика начали отказывать все органы. Несмотря на сильное сердце, ребенок был худым, ему не хватало жизненного ресурса, и его поддерживали медикаментозно.

Напомним, между друзьями произошла ссора во время прогулки, тогда один из мальчиков облил второго бензином и заживо поджег. Родственники не могли помочь ребенку, поскольку он получил стопроцентный ожог тела. Несмотря на то, что его тело было покрыто корочкой, семья не теряла надежды на спасение. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство с особой жестокостью».