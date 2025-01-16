Откапывали лопатой из-под снега: тело девятилетнего мальчика нашли в овраге в российском городе

Тело девятилетнего мальчика нашли в сугробе в деревне Росинка в Красноярском крае. Ребенок упал в овраг во время игры накануне вечером.

Третьеклассник пропал вечером 15 января. Его искали полицейские, волонтеры и жители деревни. Мальчик днем ушел гулять и не вернулся домой.

Как пояснили в прокуратуре Красноярского края, школьник ушел с тремя друзьями гулять на окраину деревни. Мальчишки решили поиграть в овраге со снегом, прыгая с его края в сугробы. Однако на одном из них образовался снежный «козырек» из наста. В итоге он не выдержал, и двое ребят рухнули на дно оврага, пишет Kp.ru.

Одному из мальчишек удалось зацепиться за ветки, а другой упал в снег с десятиметровой высоту. Товарищи пытались его откопать после случившегося, но им это не удалось. Они не позвали на спасение никого из взрослых, хотя ребенка можно было бы спасти, оказав оперативно помощь. Школьники рассказали о случившемся только, когда в дело вмешались оперативные органы.

Когда ребенка нашли, он был уже мертв. Его откапывали лопатами из-под толщи снега. Как пояснили в прокуратуре края, мальчик был из благополучной семьи. Родители не стояли на профилактических учетах.

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели ребенка.

Напомним, ранее бросившего в снег ребенка блогера Косенко заочно арестовали на 2 месяца. Подробнее читайте здесь.