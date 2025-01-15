Бросившего в снег ребенка блогера Косенко заочно арестовали на 2 месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Басманный районный суд Москвы арестовал блогера Сергея Косенко на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России либо с момента его задержания на территории страны. Блогера обвиняют в неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Где сейчас находится Косенко, неизвестно. Еще в октябре 2024 года МВД объявило блогера в розыск.

Напомним, в январе 2024 года Сергей Косенко опубликовал в блоге видео, на котором он подкидывает грудного сына в воздух, а тот приземляется в сугроб. Сначала блогер заявлял, что на самом деле использовал куклу, но позже принес извинения всем, кого задело его видео.

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