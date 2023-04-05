«Откачивали сорок минут»: в Свердловской области в бассейне умер известный спортсмен

В Свердловской области в бассейне умер известный в городе спортсмен – 68-летний Александр Трушников. Об этом сообщается на сайте E1.RU.

Трагедия произошла 4 апреля. По словам очевидцев, мужчина прыгнул в воду и ударился. Отмечается, что он самостоятельно вышел из бассейна, и уже потом ему стало плохо. Он умер на руках у своего тренера.

«Его откачивали сорок минут. Сначала тренеры подбежали, оказывали первую помощь, потом приехала скорая. Но спасти его не удалось. Мы в это время были в воде, но не смогли плавать, было как-то не по себе», – сказал один из очевидцев инцидента.

Подчеркивается, что на следующий заплыв посетителей уже не пустили. Бассейн закрыли.

Сообщается, что погибший был известным городским спортсменом. 68-летний Александр Трушников всегда принимал участие в соревнованиях для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По словам знакомых погибшего, у мужчины было поражение опорно-двигательного аппарата. Но он следил за своей физической формой и всегда выполнял нормы ГТО. Администрация бассейна от комментариев отказалась.

Судмедэкспертиза скоро установит, что являлось настоящей причиной смерти покойного. Сейчас следственный комитет начал проверку всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, как мужчины в костюмах ангелов подрались с прохожим в Сочи. Драка произошла на Навагинской улице. В пресс-службе регионального отделения МВД отметили, что «ангелы» написали заявление 4 апреля в отдел полиции Центрального района УВД по городу Сочи с сообщением о неадекватном поведении прохожего.