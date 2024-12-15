«Неделю назад случился инсульт»: четырехкратная олимпийская чемпионка Сметанина находится в реанимации

Состояние четырехкратной олимпийской по ложным гонкам чемпионки Раисы Сметаниной оценивается как тяжелое. Она находится в реанимации после перенесенного инсульта.

Бывший глава Федерации лыжных гонок Республики Коми Константин Собянин рассказал журналистам ТАСС о состоянии спортсменки. По его словам, Сметанина неделю назад перенесла инсульт. Олимпийскую чемпионку экстренно госпитализировали. Сейчас за ней наблюдают врачи.

«У Раисы Петровны примерно неделю назад случился инсульт, сейчас она находится в реанимации в больнице. Другой информацией я не располагаю пока, врачи ничего не говорят и никаких прогнозов не дают. Раиса Петровна находится в сознании. Молимся за ее выздоровление», — сказал Собянин.

Раисе Сметаниной 72 года. В ее активе пять серебряных и одна бронзовая медаль Олимпийских игр. Также у спортсменки есть четыре золотые медали за участие в чемпионатах мира.

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