«Отговаривал»: муж пропавшей 4 месяца назад королевы красоты из Бурятии Сэсэг Буиновой рассказал о последней беседе

Муж пропавшей 4 месяца назад в Бурятии королевы красоты Сэсэг Буиновой Борис привел подробности их последнего разговора. Мужчина заявил, что жена собиралась встретиться с подругами и взять по пути пассажира – супруг отговаривал от этой идеи.

Подробности узнал Kp.ru.

11 апреля 30-летняя Сэсэг, за пять дней до случившегося надевшая корону «Миссис Топ-модель – 2024», позвонила мужу. Он работает в Хабаровске вахтовым методом. Известно, что мужчина построил в Улан-Удэ дом для жены и двоих детей. Супруга любила путешествовать, красиво одеваться, а за ее участие в конкурсе, говорит Борис, отдал 50 тыс. рублей. Известно при этом, что девушка иногда подрабатывала в такси.

В день исчезновения она рассказала в телефонном разговоре с мужем, что делают сыновья, попросила денег на еду.

«Говорила, что хочет встретиться с подругами, но перед этим возьмет пассажира, чтобы не кататься порожняком. Отговаривал. Но Сэсэг сказала, что на улице еще светло, бояться нечего», - поделился Борис.

Супруги обменялись словами «люблю, целую». И, как утверждает Борис, этот разговор был последним.

Около восьми Сэсэг села в Mitsubishi Outlander – мальчики 8 и 10 лет остались дома. Больше родные ее не видели: на звонки Буинова не отвечала.

Ранее сообщалось, что машину Сэсэг нашли в одном из дворов без номеров. На стекле со стороны водителя обнаружили следы крови.