Пятно в машине и вещи в другом конце города: при поисках модели из Бурятии Буиновой обнаружена пугающая находка

В машине Mitsubishi Outlander, на которой модель и финалистка конкурса красоты «Миссис Бурятия 2024» Сэсэг Буинова была в день пропажи, нашли следы крови. Ее вещи обнаружены в другом конце города.

Об этом сообщает сайт Kp.ru.

Машину Биуновой нашли на следующий день – она стояла в одном из дворов, номера были сорваны и лежали в багажнике. На стекле обнаружили пятно, похожее на кровь. Оно было со стороны водителя. Личные вещи Буиновой тоже нашли, но не в машине, а в совершенно другой местности.

С моделью пропал 26-летний Станислав Норбоев. Его вещи обнаружили волонтеры, рядом с ними была лужа крови. Специалисты проведут ДНК-экспертизу.

Буинова пропала вечером 11 апреля. В тот день она решила подработать, но не предупредила родных, что уехала таксовать. В поисках задействовали дроны.