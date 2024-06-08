Отгоняли волков и согревали ночью: собаки помогли потерявшимся детям выжить в лесу четыре дня

В Свердловской области волонтеры обнаружили двоих детей, потерявшихся в лесу 4 июня. 12-летнего мальчика и его 10-летнюю сестру сопровождали собаки породы бигль. Животные отгоняли от них волков и согревали холодными ночами, рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

По его словам, которые приводит «Царьград», детей утром 8 июня обнаружили четверо волонтеров на квадроциклов. Они выехали на поиски ребят в 5 утра, а в 6:15 по местному времени увидели их в просеке – дети сами вышли на шум движущейся техники. Отмечается, что до ближайшего жилого поселка было более 10 километров.

В беседе с RT брат и сестра рассказали, что питались птичьими яйцами и клевером. Ночами спали в обнимку с собаками, чтобы согреться. Они также смогли построить шалаш, чтобы укрываться от непогоды.

Осмотревшие ребят медики пришли к выводу, что они находятся в состоянии средней тяжести. У них диагностировали обезвоживание и многочисленные укусы комарами и мошками. Несмотря на проведенные в лесу дни, брат и сестра были спокойны.

Собак также забрали из леса, их временно приютили сотрудники ОВД Байкалово. Биглей вернут хозяевам, как только они будут готовы забрать животных.

4 июня дети ушли на рыбалку с дедушкой, который ранее перенес инсульт. Он вернулся домой вечером 5 июня, один и рассказал, что едва не утонул. Где дети, пожилой мужчина пояснить не смог. В ночь на 6 июня начались поиски пропавших ребят.

Ранее мать детей заявила о своей вине в случившемся. Она призналась, что ответственна на исчезновение малолетних и попросила не судить строго дедушку, так как он тоже натерпелся.