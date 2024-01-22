«Отец заложил ее шмотками»: на Урале пятимесячная малышка задохнулась под завалами одежды

В Первоуральске пятимесячная девочка задохнулась в кроватке под завалами одежды. Трагедия случилась вечером 21 января.

Семья, в которой росла девочка, была неблагополучной. Соседи неоднократно обращались в полицию и в органы опеки.

«В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмоткам, она задохнулась в детской кроватке», — рассказала соседка семьи в интервью порталу E1.ru.

По ее словам, отец малышки постоянно пил и устраивал разборки в квартире. Маму девочки он постоянно избивал, даже во время беременности. Соседи думали, что она не доживет до родов. После рождения девочки женщина также часто спасалась бегством, оставляя ребенка с ним.

В следственном комитете еще уточняют причину смерти девочки. Отца девочки задержали.

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