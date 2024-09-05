«Отец вундеркиндов» Евгений Тепляков напал на пенсионерку за замечание: женщину госпитализировали

В Москве отец девяти детей Евгений Тепляков напал на пенсионерку за замечание. Женщину госпитализировали, у пострадавшей нашли сотрясение мозга.

Об этом сообщила ее мать. Подробности приводит ИА Регнум.

Инцидент произошел 2 сентября. Тепляков гулял с детьми во дворе дома в Зюзино. Там же была женщина с годовалой внучкой.

В какой-то момент дети Теплякова стали кидаться землей и попали в ребенка. Бабушка попросила так не делать. Но в ответ 10-летний сын Теплякова бросил землю малышке в лицо. Женщина оттолкнула подростка от внучки.

Однако это не понравилось главе семейства. По словам дочери пенсионерки, он ударил ее мать кулаком по голове и сказал детям бить. Женщина упала, позже ее госпитализировали в нейрохирургию. У пострадавшей нашли сотрясение мозга и гематомы.

Дочь женщины обратилась в полицию. Семья нашла адвоката.

Избитая пенсионерка сообщила ИА Регнум, что после нападения у нее болела голова. Она призналась, что не знала о Теплякове. При этом мужчина с семьей живет в соседнем от нее доме.

Пенсионерка сообщила, что Тепляков ударил ее ногой, женщина упала и не могла встать.

«И он меня пинал, и сказал своим детям, чтобы они тоже меня пинали. И они пинали», - рассказала пострадавшая.

Ранее Тепляков жаловался, что его многодетную семью выселяют из арендованной за 90 тыс. рублей в месяц квартиры.